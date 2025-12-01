Un Merveilleux NOËL et Parade du père NOËL

Place Général de Gaulle Doudeville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-24

Depuis quelques années, Doudeville se pare de ses plus beaux décors pour Noël.

Cette année encore, les bénévoles de Doudeville en Fête ont décidé de vous surprendre.

Tous les weekends de décembre, artisanat dans les chalets, Parade du Père Noel et animations .

Place Général de Gaulle Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 80 46

English : Un Merveilleux NOËL et Parade du père NOËL

L’événement Un Merveilleux NOËL et Parade du père NOËL Doudeville a été mis à jour le 2025-12-01 par Communauté de communes Plateau de Caux