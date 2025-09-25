Un midi au musée l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin
Un midi au musée l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin jeudi 25 septembre 2025.
Un midi au musée l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse »
Le Quasar Esplanade de la Laïcité 4 Rue Vastel Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 12:15:00
fin : 2025-09-25 13:00:00
Date(s) :
2025-09-25
Une visite guidée, en petit groupe entre midi et deux, pour découvrir l’exposition de la Biennale du 9e art consacrée à l’auteur de roman graphique Brecht Evens. .
Le Quasar Esplanade de la Laïcité 4 Rue Vastel Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
English : Un midi au musée l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Un midi au musée l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin