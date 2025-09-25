Un midi au musée l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Le Quasar Esplanade de la Laïcité 4 Rue Vastel Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-09-25 12:15:00

fin : 2025-09-25 13:00:00

2025-09-25

Une visite guidée, en petit groupe entre midi et deux, pour découvrir l’exposition de la Biennale du 9e art consacrée à l’auteur de roman graphique Brecht Evens. .

Le Quasar Esplanade de la Laïcité 4 Rue Vastel Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

