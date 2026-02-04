Un Midi en poésie. La liberté Les Petites Cantines Bruz Mardi 31 mars, 12h15 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Déguster à la fois de bons petits plats et de beaux textes, c’est possible ! Le groupe de poésie de la Médiathèque se joint à l’équipe des cuisiniers pour un midi pas comme les autres….

Cette année, le Printemps des Poètes célèbre la liberté… N’oubliez pas de réserver votre place au restaurant les Petites cantines de Bruz (prix libre).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-31T12:15:00.000+02:00

Fin : 2026-03-31T13:35:00.000+02:00

1

0223057840 http://mediatheque-bruz.fr bruz@lespetitescantines.org

Les Petites Cantines 3, rue Victor Hugo, Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

