Un midi en poésie. La liberté Les Petites Cantines Bruz Mardi 31 mars, 12h15 Ille-et-Vilaine

« Balade en poésie », le groupe de poésie de la Médiathèque, se joint à l’équipe des cuisiniers pour un midi pas comme les autres…. Cette année, le Printemps des Poètes célèbre la liberté…

Déguster à la fois de bons petits plats et de beaux textes, c’est possible ! Voilà une nouvelle occasion de collaborer avec le restaurant participatif de Bruz, « Les Petites cantines ». Les rencontres ont du goût ! 3 rue Victor Hugo, Bruz. 02 23 05 78 40.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-31T12:15:00.000+02:00

Fin : 2026-03-31T13:30:00.000+02:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/un-midi-en-poesie-la-liberte

Les Petites Cantines 3, rue Victor Hugo, Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



