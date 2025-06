Un midi en poésie Les Petites Cantines Bruz 5 juillet 2025

Un midi en poésie Les Petites Cantines Bruz 5 juillet et 26 août Ille-et-Vilaine

Réservation aux Petites cantines

Nous évader et rire en écoutant des textes au restaurant, voilà ce que nous proposent le groupe de poésie de la Médiathèque et le restau participatif Les Petites cantines. Un midi pas comme les autres

Voilà une nouvelle occasion de collaborer avec le restaurant participatif de Bruz, « Les Petites cantines ». Les rencontres ont du goût ! 3 rue Victor Hugo, Bruz. 02 23 05 78 40.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-05T12:15:00.000+02:00

Fin : 2025-08-26T13:45:00.000+02:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/un-midi-en-poesie

Les Petites Cantines 3, rue Victor Hugo, Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine