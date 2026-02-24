Un mois, une oeuvre en mars Musée Semur-en-Auxois
Un mois, une oeuvre en mars
Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-07 14:30:00
fin : 2026-03-07 15:30:00
A la découverte d’une oeuvre immense ! Avec une chouette, des angelots et un dragon… .
+33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr
