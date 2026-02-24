Un mois, une oeuvre en mars Musée Semur-en-Auxois

Un mois, une oeuvre en mars

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 15:30:00

Date(s) :

2026-03-07

A la découverte d’une oeuvre immense ! Avec une chouette, des angelots et un dragon… .

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un mois, une oeuvre en mars

L’événement Un mois, une oeuvre en mars Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-02-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)