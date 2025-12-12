UN MOJITO AVANT LE PRINCE CHARMANT – COMEDIE DE RENNES Rennes

UN MOJITO AVANT LE PRINCE CHARMANT Début : 2026-02-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Amélie vous embarque dans une comédie piquante, drôle et furieusement actuelle sur les rencontres modernes, les injonctions sociales et les névroses bien dosées. Entre swipes désespérés, dates improbables, copines coachs de vie improvisées, et sexisme ordinaire au bureau, Amélie jongle avec les absurdités du quotidien féminin avec une ironie mordante et une tendresse désarmante.?? Amour 2.0 : Tinder, astrologie, photos douteuses et conversations lunaires.????? Travail : Mansplaining, remarques déplacées et RH qui ne sert qu’à imprimer des feuilles. ????? Copines : Natacha, Julie, Léa… elles savent toujours mieux que vous comment vivre votre vie. ?? Maternité : Une pression sociale déguisée en tribunal émotionnel. ?? Instagram : Le royaume des vies parfaites… et des pyjamas tachés hors cadre. ?? Un mojito avant le prince charmant, c’est un cocktail d’humour, de lucidité et d’émotion, servi bien frais, avec une tranche de vérité et une pincée de sarcasme. Parce que parfois, le bonheur ne se swipe pas… il se trouve au hasard d’un bar, entre deux mojitos.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35