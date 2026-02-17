Un Mojito avant le prince charmant Joséphine B, Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 18:00 – 19:15

Gratuit : non Tarif unique : 15 €, frais de location inclus. Tarif unique : 15 €, frais de location inclus. Réservation conseillée. Billetterie en ligne sur Mapado : https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/event/761254-un-mojito-avant-le-prince-charmant-nantes Réservation possible également sur place le jour du spectacle, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes 30 minutes avant la représentation. Durée : 1 h 15. Spectacle tout public – humour / comédie. Tout public

Vous avez déjà swipé sans y croire, subi un date lunaire ou reçu les conseils très sûrs d’une copine autoproclamée coach de vie ? Amélie aussi. Entre Tinder, pression autour de la maternité, Instagram et sexisme ordinaire au bureau, elle passe les absurdités du quotidien au shaker. Nilson José signe une comédie piquante, portée par Aliénor Schreder ou Pauline Le Coq, où l’ironie se mêle à la tendresse et à l’émotion. Une soirée à partager entre copines pour rire, se reconnaître et vraiment décompresser. Parce que parfois, le bonheur ne se swipe pas… ???? Prête à décompresser ? Réservez votre soirée. À propos de Thamani SpectaclesÀ Nantes, Thamani Spectacles produit et programme à la salle Joséphine B. des spectacles d’humour, des comédies et des rendez-vous jeune public. Une programmation pensée pour partager des moments de rire, d’émotion et de découverte, en famille ou entre amis.

Joséphine B, Nantes Nantes 44000

https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/event/761254-un-mojito-avant-le-prince-charmant-nantes



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