Un moment avec Carlos Martinez Théâtre Le Bled Souspierre

Un moment avec Carlos Martinez

Théâtre Le Bled 10 rte de Dieulefit Souspierre Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30 18:20:00

Date(s) :

2025-11-30

Un Moment avec Carlos Martinez , c’est sa sélection de pièces, à lui…

Un florilège de ces scènes, extrait de tous ces spectacles et offert en un même lieu… Une parenthèse intimiste où le silence est en scène ouverte !

.

Théâtre Le Bled 10 rte de Dieulefit Souspierre 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 57 73 atoutjeune@aol.com

English :

Un Moment avec Carlos Martinez is his own selection of pieces…

An anthology of these scenes, extracted from all his shows and offered in one place… An intimate interlude where silence is an open stage!

German :

Ein Moment mit Carlos Martinez ist seine ganz persönliche Auswahl an Stücken…

Eine Auswahl dieser Szenen, die aus all diesen Aufführungen stammen und an einem einzigen Ort angeboten werden… Eine intime Klammer, in der die Stille eine offene Bühne ist!

Italiano :

Un Moment avec Carlos Martinez è una sua selezione di spettacoli…

Un’antologia di queste scene, tratte da tutti i suoi spettacoli e proposte in un unico luogo… Un intermezzo intimo dove il silenzio è un palcoscenico aperto!

Espanol :

Un Moment avec Carlos Martinez es su propia selección de obras…

Una antología de estas escenas, extraídas de todos sus espectáculos y ofrecidas en un solo lugar… ¡Un interludio íntimo donde el silencio es un escenario abierto!

L’événement Un moment avec Carlos Martinez Souspierre a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux