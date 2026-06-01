Saint-Laurent-de-Cerdans

UN MOMENT AVEC… LES TOILES DU SOLEIL

Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Plongez dans l’histoire industrielle du village, intimement liée au textile. La visite se prolonge au cœur de l’usine Les Toiles du Soleil, où un ouvrier vous ouvre les portes de son quotidien et partage les gestes et savoir-faire qui font la renommée de ces toiles emblématiques.

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Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 83 48 55 charlotte.besombes@canigo-grandsite.fr

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English :

Immerse yourself in the village?s industrial history, intimately linked to textiles. The tour continues at the heart of the Les Toiles du Soleil factory, where a worker opens the doors to his daily routine and shares the skills and know-how that have made these emblematic fabrics famous.

L’événement UN MOMENT AVEC… LES TOILES DU SOLEIL Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2026-06-03 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR