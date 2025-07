Un moment dans la nature avec mon bébé Le Malesherbois

14, rue des grisonnières Le Malesherbois Loiret

Début : Lundi 2025-07-21

fin : 2025-08-04

2025-07-21

Un instant dans la nature avec mon bébé

Venez vivre une nouvelle expérience avec votre bébé au sein de la nature et auprès des animaux.

Les bienfaits:

– assouvir le besoin de nature

– jouer

– réconforter

– développer les sens

– lâcher prise

– découvrir

– se détendre

– partager … .

English :

A moment in nature with my baby

German :

Ein Moment in der Natur mit meinem Baby

Italiano :

Un momento nella natura con il mio bambino

Espanol :

Un momento en la naturaleza con mi bebé

