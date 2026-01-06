Un moment dans la vallée Changé
Un moment dans la vallée Changé samedi 14 février 2026.
Un moment dans la vallée
Changé Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:30:00
fin : 2026-02-14 11:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Laissez-vous porter par la magie d’un moment en pleine nature. Entre chants d’oiseaux, parfums de fleurs et murmure de l’eau, vivez une parenthèse apaisante au cœur de la nature.
Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
English :
Let yourself be carried away by the magic of a moment in the heart of nature. With birdsong, the scent of flowers and the murmur of water, enjoy a soothing interlude in the heart of nature.
