Un moment de convivialité au Bavardou échanges avec les résidents de la MARPA de Lauzès Saint-Cernin

Gratuit Participation libre

Début : 2025-05-13 15:00:00

fin : 2025-05-13 17:00:00

2025-05-13

Le café associatif du Bavardou vous propose un moment d’échange, un partage d’activités ou simplement de la convivialité autour d’une collation avec nos aînés.

De 15h à 17h

Saint-Cernin Café Associatif Le Bavardou

Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie bavardou@ecomail.fr

English :

The café associatif du Bavardou offers you the chance to exchange ideas, share activities or simply enjoy a snack with our seniors.

German :

Das Café associatif du Bavardou bietet Ihnen einen Moment des Austauschs, des Teilens von Aktivitäten oder einfach der Geselligkeit bei einem Snack mit unseren Senioren.

Italiano :

Il Café associatif du Bavardou vi offre la possibilità di chiacchierare, condividere attività o semplicemente gustare uno spuntino in compagnia dei nostri anziani.

Espanol :

El café asociativo du Bavardou le ofrece la oportunidad de charlar, compartir actividades o simplemente disfrutar de un agradable tentempié con nuestros mayores.

