Un moment de poésie en compagnie de grands auteurs Bouquinerie Livres et gravures Sainte-Suzanne-et-Chammes

Un moment de poésie en compagnie de grands auteurs

Bouquinerie Livres et gravures 11 rue de la Libération Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Un moment de poésie en compagnie de grands auteurs

Alain Gerbault de la compagnie Quat’z’yeux fera la lecture de poèmes choisis parmi les oeuvres de grands auteurs:

Jules Supervielle, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Baudelaire, Prévert et François de Cornière

L’après midi se terminera par un verre et un moment d’échange autour de la poésie.

Participation au chapeau. .

Bouquinerie Livres et gravures 11 rue de la Libération Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 42 17 65 livre.web@orange.fr

English :

A moment of poetry in the company of great authors

German :

Ein Moment der Poesie mit großen Autoren

Italiano :

Un momento di poesia in compagnia di grandi autori

Espanol :

Un momento de poesía en compañía de grandes autores

