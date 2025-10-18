Un moment de poésie en compagnie de grands auteurs Bouquinerie Livres et gravures Sainte-Suzanne-et-Chammes
Bouquinerie Livres et gravures 11 rue de la Libération Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Début : 2025-10-18 16:00:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
2025-10-18
Alain Gerbault de la compagnie Quat’z’yeux fera la lecture de poèmes choisis parmi les oeuvres de grands auteurs:
Jules Supervielle, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Baudelaire, Prévert et François de Cornière
L’après midi se terminera par un verre et un moment d’échange autour de la poésie.
Participation au chapeau. .
Bouquinerie Livres et gravures 11 rue de la Libération Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 42 17 65 livre.web@orange.fr
English :
A moment of poetry in the company of great authors
German :
Ein Moment der Poesie mit großen Autoren
Italiano :
Un momento di poesia in compagnia di grandi autori
Espanol :
Un momento de poesía en compañía de grandes autores
