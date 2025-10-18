Un moment en famille – Centre maternel Les Lilas Centre maternel Paris

Un moment en famille – Centre maternel Les Lilas Centre maternel Paris samedi 18 octobre 2025.

Venez profiter d’un moment en famille avec votre enfant de 0 à 6 ans au Centre maternel Les Lilas du 19e arrondissement.

Des ateliers parents-enfants libres et gratuits sont proposés les samedis à 10h30 :

samedi 18 octobre

samedi 8 novembre

samedi 29 novembre

samedi 6 décembre

Activités créatives et artistiques pour les enfants avec leurs parents proposées par des art-thérapeutes de l’association Où l’heure est peinte

Du samedi 18 octobre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

samedi

de 10h30 à 12h00

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T13:30:00+02:00

fin : 2025-12-06T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-18T10:30:00+02:00_2025-10-18T12:00:00+02:00;2025-10-25T10:30:00+02:00_2025-10-25T12:00:00+02:00;2025-11-01T10:30:00+02:00_2025-11-01T12:00:00+02:00;2025-11-08T10:30:00+02:00_2025-11-08T12:00:00+02:00;2025-11-15T10:30:00+02:00_2025-11-15T12:00:00+02:00;2025-11-22T10:30:00+02:00_2025-11-22T12:00:00+02:00;2025-11-29T10:30:00+02:00_2025-11-29T12:00:00+02:00;2025-12-06T10:30:00+02:00_2025-12-06T12:00:00+02:00

Centre maternel Résidence Les Lilas, 9, avenue de la Porte des Lilas 75019 Paris