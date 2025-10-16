Un moment en famille – Maison des 1000 premiers jours Maison des 1000 premiers jours Paris

Venez profiter d’un moment en famille avec votre enfant de 0 à 6 ans dans la nouvelle Maison des 1000 premiers jours du 18e arrondissement.

Des ateliers parents-enfants libres et gratuits sont proposés de 9h30 à 12h :

jeudi 16 octobre

samedi 18 octobre

samedi 8 novembre

samedi 29 novembre

samedi 6 décembre

Activités créatives et artistiques pour les enfants avec leurs parents proposées par des art-thérapeutes de l’association Où l’heure est peinte

Du samedi 18 octobre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

samedi

de 09h30 à 12h00

Le jeudi 16 octobre 2025

gratuit Public tout-petits.

Maison des 1000 premiers jours 16, rue Cavé 75018 Paris