Un moment mode et convivial au cœur du 19eme ! Tendance 19 Paris samedi 29 novembre 2025.
Retrouvons nous lors de l’expo-vente de Tirewa , un univers où l’élégance afro-chic rencontre l’audace du quotidien. Découvrez la collection automne hiver, rencontrez la créatrice et partagez un moment chaleureux et fashion au cœur du 19eme.
Rejoignez nous pour une après-midi tendance lors de l’expo vente de la marque Tirewa.
Le samedi 29 novembre 2025
de 14h00 à 22h00
gratuit
Infos et inscription sur notre site:
Tout public.
Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris
https://www.tendance19.fr/page/1765653-accueil +33769129216 tendanceparis19@gmail.com