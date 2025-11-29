Un moment mode et convivial au cœur du 19eme ! Tendance 19 Paris

Retrouvons nous lors de l’expo-vente de Tirewa , un univers où l’élégance afro-chic rencontre l’audace du quotidien. Découvrez la collection automne hiver, rencontrez la créatrice et partagez un moment chaleureux et fashion au cœur du 19eme.

Rejoignez nous pour une après-midi tendance lors de l’expo vente de la marque Tirewa.

Le samedi 29 novembre 2025

de 14h00 à 22h00

gratuit

Infos et inscription sur notre site:

Tout public.

Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/page/1765653-accueil +33769129216 tendanceparis19@gmail.com