Un moment tout-petits Wittisheim
Un moment tout-petits Wittisheim mercredi 1 octobre 2025.
Un moment tout-petits
Wittisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-01 10:15:00
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Un temps privilégié pour les petits partagez avec nous quelques jeux de doigts, histoires et comptines.
Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 87 08 mediatheque.grandried@ried-marckolsheim.fr
English :
A special time for the little ones: share a few fingerplays, stories and rhymes with us.
German :
Eine besondere Zeit für die Kleinen: Teilen Sie mit uns einige Fingerspiele, Geschichten und Reime.
Italiano :
Un momento speciale per i più piccoli: condividete con noi giochi di dita, storie e filastrocche.
Espanol :
Un momento especial para los más pequeños: comparte con nosotros juegos de dedos, cuentos y canciones infantiles.
