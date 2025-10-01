Un moment tout-petits Wittisheim

Un moment tout-petits Wittisheim mercredi 1 octobre 2025.

Un moment tout-petits

Wittisheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-01 10:15:00
Un temps privilégié pour les petits partagez avec nous quelques jeux de doigts, histoires et comptines.
Histoires, comptines et jeux de doigts   .

Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 87 08  mediatheque.grandried@ried-marckolsheim.fr

English :

A special time for the little ones: share a few fingerplays, stories and rhymes with us.

German :

Eine besondere Zeit für die Kleinen: Teilen Sie mit uns einige Fingerspiele, Geschichten und Reime.

Italiano :

Un momento speciale per i più piccoli: condividete con noi giochi di dita, storie e filastrocche.

Espanol :

Un momento especial para los más pequeños: comparte con nosotros juegos de dedos, cuentos y canciones infantiles.

