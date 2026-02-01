Un moment tout-petits Wittisheim
Un moment tout-petits Wittisheim mercredi 4 février 2026.
Un moment tout-petits
Wittisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-04 10:15:00
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Un temps privilégié pour les petits partagez avec nous quelques jeux de doigts, histoires et comptines.
Histoires, comptines et jeux de doigts .
Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 87 08 mediatheque.grandried@ried-marckolsheim.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A special time for the little ones: share a few fingerplays, stories and rhymes with us.
L’événement Un moment tout-petits Wittisheim a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Grand Ried