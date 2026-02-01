Un moment tout-petits

Wittisheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-04 10:15:00

2026-02-04

Un temps privilégié pour les petits partagez avec nous quelques jeux de doigts, histoires et comptines.

Histoires, comptines et jeux de doigts .

Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 87 08 mediatheque.grandried@ried-marckolsheim.fr

English :

A special time for the little ones: share a few fingerplays, stories and rhymes with us.

