Un monde a sombré … Extraits de The Great Disaster & Élisa Ulian et ses invités… Chants du monde & improvisations Rue Bocquillot Avallon

Un monde a sombré … Extraits de The Great Disaster & Élisa Ulian et ses invités… Chants du monde & improvisations

Rue Bocquillot Grenier à Sel Avallon Yonne

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Ouverture des portes 19 h 00

Théâtre 20 h 00 20 h 30 ; Entracte 20 h 30 21 h 00 ; Concert 21 h 00 22 h 30

Théâtre UN MONDE A SOMBRE….

Jeu Marie Hart et Philippe Ronget

Isabelle François et Sébastien Bret à la mandoline

Durée 30 mn

Et voilà, that’s all, au fond, englouti et avec lui un monde dira-t-on. Une époque révolue. Il sombre et un monde a sombré… . À partir d’extraits du texte de Patrick Kermann The great disaster un comédien et une comédienne donnent corps à Giovanni Pastore parti découvrir le nouveau monde.

Les accords de mandoline rythment ce voyage qui au début du 20ème siècle a vu tant d’émigrés italiens partir pour les États-Unis.

Et Giovanni aussi veut connaître le paradis sur cette terre .

Concert CHANTS DU MONDE & IMPROVISATION

Un voyage à travers les chansons de différentes traditions.

Élisa ULIAN Voix et accordéon.

Une musicienne et chanteuse italienne qui a voyagé à travers l’Europe pour apprendre et recueillir des chansons des différentes traditions et les partager.

Chants d’Italie, Albanie, Grèce, Turquie, Géorgie, Bulgarie, Roumanie, musique des Balkans et tzigane.

Buvette Vins nature et bières artisanales locales , petite restauration Gougères au comté et brownies. .

Rue Bocquillot Grenier à Sel Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté serviceculturel@avallon.fr

