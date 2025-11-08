Un monde a sombré … Extraits de The Great Disaster & Élisa Ulian et ses invités… Chants du monde & improvisations Rue Bocquillot Avallon
Un monde a sombré … Extraits de The Great Disaster & Élisa Ulian et ses invités… Chants du monde & improvisations Rue Bocquillot Avallon samedi 8 novembre 2025.
Un monde a sombré … Extraits de The Great Disaster & Élisa Ulian et ses invités… Chants du monde & improvisations
Rue Bocquillot Grenier à Sel Avallon Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Ouverture des portes 19 h 00
Théâtre 20 h 00 20 h 30 ; Entracte 20 h 30 21 h 00 ; Concert 21 h 00 22 h 30
Théâtre UN MONDE A SOMBRE….
Jeu Marie Hart et Philippe Ronget
Isabelle François et Sébastien Bret à la mandoline
Durée 30 mn
Et voilà, that’s all, au fond, englouti et avec lui un monde dira-t-on. Une époque révolue. Il sombre et un monde a sombré… . À partir d’extraits du texte de Patrick Kermann The great disaster un comédien et une comédienne donnent corps à Giovanni Pastore parti découvrir le nouveau monde.
Les accords de mandoline rythment ce voyage qui au début du 20ème siècle a vu tant d’émigrés italiens partir pour les États-Unis.
Et Giovanni aussi veut connaître le paradis sur cette terre .
Concert CHANTS DU MONDE & IMPROVISATION
Un voyage à travers les chansons de différentes traditions.
Élisa ULIAN Voix et accordéon.
Une musicienne et chanteuse italienne qui a voyagé à travers l’Europe pour apprendre et recueillir des chansons des différentes traditions et les partager.
Chants d’Italie, Albanie, Grèce, Turquie, Géorgie, Bulgarie, Roumanie, musique des Balkans et tzigane.
Buvette Vins nature et bières artisanales locales , petite restauration Gougères au comté et brownies. .
Rue Bocquillot Grenier à Sel Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté serviceculturel@avallon.fr
English : Un monde a sombré … Extraits de The Great Disaster & Élisa Ulian et ses invités… Chants du monde & improvisations
German : Un monde a sombré … Extraits de The Great Disaster & Élisa Ulian et ses invités… Chants du monde & improvisations
Italiano :
Espanol :
L’événement Un monde a sombré … Extraits de The Great Disaster & Élisa Ulian et ses invités… Chants du monde & improvisations Avallon a été mis à jour le 2025-11-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay