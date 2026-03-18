Un monde de marionnettes voyage au coeur d’un art universel

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-04-04

Découvrez comment l’ingéniosité humaine transforme l’inerte en un langage universel et éternel de la Préhistoire jusqu’aux plateaux télé. De la Sicile à la Chine, en passant par le Mali et le Népal, voyagez et explorez des traditions séculaires. Rencontrez l’insolent Punch et les Guignols. Un voyage fascinant au cœur de nos doubles, où chaque figure devient le miroir d’une culture. .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Un monde de marionnettes voyage au coeur d’un art universel

L’événement Un monde de marionnettes voyage au coeur d’un art universel Civaux a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne