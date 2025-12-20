Un monde en 23 040 pixels exposition Clos de l’église Velars-sur-Ouche

Un monde en 23 040 pixels exposition

Clos de l’église Bibliothèque municipale Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-01-10

fin : 2026-02-21

2026-01-10

Présentation du projet d’Éducation Artistique et Culturelle (E.A.C.) mené par l’artiste plasticien Colin Gravot avec des élèves du RPI Ancey-Lantenay-Pasques, de l’école de Velars-sur-Ouche et du collège de Sombernon.

Cette exposition est accompagnée d’une sélection de livres en lien avec les notions de perception et représentation de tout ou partie d’un territoire, d’un paysage ou d’un espace.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Tout public, entrée libre et gratuite .

