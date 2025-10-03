Un monde en chantier/Nathalie Choux Médiathèque Municipale de Lavelanet 1 Place Henry Dunant 09300 Lavelanet Lavelanet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T12:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Plongez dans l’imagier géant de Nathalie Choux.

Apprivoiser les mots, les images, les représentations, jouer avec les langues, c’est le propre des imagiers.

Ces premiers livres d’enfance jouent un rôle essentiel pour l’épanouissement et la construction du langage et de l’imaginaire des plus petits.

Nathalie Choux, a créé pour le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, un imagier très beau et très malin.

Construit autour du thème du futur, il se présente comme un jeu où les illustrations s’assemblent de mille et une manières pour composer des histoires.

80 images inédites évoquent le futur à hauteur d’enfants.

Associées deux à deux, les pièces de l’imagier sont montées de telle sorte qu’elles s’assemblent de différentes manières pour créer des histoires.

A plat, les enfants peuvent combiner les images les unes après les autres en cherchant des correspondances visuelles et de sens jusqu’à composer récit.

En volume, ils sont invités à créer de véritables architectures. Dans ces volumes de toutes formes et de toutes tailles, les illustrations, en se conjuguant entre elles, dessinent des univers narratifs pleins d’imagination.

