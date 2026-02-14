Un monde fait de crayons et d’émotions – Aurélie Ledoux, La Source, Roncq

Un monde fait de crayons et d’émotions – Aurélie Ledoux 11 – 22 mars La Source Nord

Gratuit – en visite libre

Début : 2026-03-11T09:30:00+01:00 – 2026-03-11T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-22T09:30:00+01:00 – 2026-03-22T18:30:00+01:00

Avec ses crayons graphite ou ses fusains, elle saisit l’âme plus que les traits.

Dans son univers « Un monde fait de crayons et d’émotions », chaque regard devient une histoire, chaque portrait une lumière sur la Vie.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30

Portraitiste autodidacte, Aurélie Ledoux cherche avant tout à capturer l’essentiel : l’émotion d’un regard, la force d’une présence. exposition fusain