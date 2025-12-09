Un monde fou Éric Métayer Théâtre L’Hermine Saint-Malo

Un monde fou Éric Métayer

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-12

Auréolé d’un Molière, Éric nous enchante, trouvant derrière la performance et le rire constant, une émouvante humanité !

Sam, acteur au chômage, arrondit ses fins de mois comme standardiste aux réservations d’un grand restaurant. Éric Métayer est Sam et… tous ses interlocuteurs au téléphone, ainsi que tout le personnel du lieu, qui intervient par interphone.

Cette galaxie de personnages dépeint un raccourci saisissant du monde et évolue avec l’actualité ! Sam s’approprie leurs voix, leurs corps… Restant poli face aux caprices des VIPs qui usent sa patience, il est harcelé par le chef cuisinier, snobé par son manager et chargé d’exécuter les tâches les plus ingrates… Mais des signes d’un avenir meilleur lui redonnent espoir, si ce n’est que son père l’attend pour Noël ! En bref, une comédie profondément humaine portée par une galerie de portraits aussi drôle qu’étourdissante. .

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

