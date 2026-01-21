UN MONDE MERVEILLEUX CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

UN MONDE MERVEILLEUX

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-03-13 21:30:00

2026-02-14 2026-03-13 2026-03-28 2026-04-11 2026-04-24

Indéniablement, Un Monde Merveilleux est une pièce de troupe, une comédie sincère, populaire, dans la lignée des Bronzés. Sans se prendre au sérieux, on assiste à du pur divertissement et on rit sans complexe.

Quatre irréductibles branquignoles sont engagés dans un parc d’attraction à l’américaine pour incarner les légendaires personnages du pays imaginaire de Peter Pan.

Entre un manager tyrannique et un client envahissant, cette équipée sauvage et délirante nous emmène dans les coulisses de ce monde merveilleux …

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

English :

Undeniably, Un Monde Merveilleux is a troupe piece, a sincere, popular comedy in the tradition of Les Bronzés. Without taking itself too seriously, it’s pure entertainment and laughter.

