UN MONDE MERVEILLEUX CAFE THEATRE LES 3T Toulouse
UN MONDE MERVEILLEUX CAFE THEATRE LES 3T Toulouse samedi 14 février 2026.
UN MONDE MERVEILLEUX
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-03-13 21:30:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-03-13 2026-03-28 2026-04-11 2026-04-24
Indéniablement, Un Monde Merveilleux est une pièce de troupe, une comédie sincère, populaire, dans la lignée des Bronzés. Sans se prendre au sérieux, on assiste à du pur divertissement et on rit sans complexe.
Quatre irréductibles branquignoles sont engagés dans un parc d’attraction à l’américaine pour incarner les légendaires personnages du pays imaginaire de Peter Pan.
Entre un manager tyrannique et un client envahissant, cette équipée sauvage et délirante nous emmène dans les coulisses de ce monde merveilleux … 25 .
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Undeniably, Un Monde Merveilleux is a troupe piece, a sincere, popular comedy in the tradition of Les Bronzés. Without taking itself too seriously, it’s pure entertainment and laughter.
L’événement UN MONDE MERVEILLEUX Toulouse a été mis à jour le 2026-01-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE