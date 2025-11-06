un monde qui s’efface Monestier-du-Percy

un monde qui s’efface

LE SERRE DES BAYLES Monestier-du-Percy Isère

Début : Vendredi 2025-11-06

fin : 2025-11-07

2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08

Un jeune étudiant irakien parle de colombophilie, de sa passion des livres et de l’amour, mais son récit poétique bifurque sur la vie dans un pays soumis à l’embargo et à la guerre un monde qui s’efface. » La Carte du temps Éditions Théâtrales

LE SERRE DES BAYLES Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

English :

A young Iraqi student talks about pigeon fanning, his passion for books and love, but his poetic tale veers off into life in a country under embargo and war: a world that is fading away. » La Carte du temps Éditions Théâtrales

German :

Ein junger irakischer Student spricht über Taubenzucht, seine Leidenschaft für Bücher und die Liebe, aber seine poetische Erzählung verzweigt sich in das Leben in einem Land, das Embargo und Krieg unterworfen ist: eine Welt, die verblasst. » La Carte du temps Éditions Théâtrales

Italiano :

Un giovane studente iracheno parla di piccioni, della sua passione per i libri e dell’amore, ma il suo racconto poetico sfocia nella vita di un paese sotto embargo e guerra: un mondo che sta scomparendo » La Carte du temps Éditions Théâtrales

Espanol :

Un joven estudiante iraquí habla de la colombofilia, de su pasión por los libros y del amor, pero su relato poético se desvía hacia la vida en un país sometido al embargo y a la guerra: un mundo que se desvanece » La Carte du temps Éditions Théâtrales

