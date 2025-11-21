Un monde qui vibre l’exposition Médiathèque municipale Médi@tlantique Saint-Georges-d’Oléron

Un monde qui vibre l’exposition

Médiathèque municipale Médi@tlantique 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-01-07

2025-11-21

Exposition de tableau d’après les oeuvres d’Alain Delègue

English : A world that vibrates the exhibition

Exhibition of paintings by Alain Delègue

German : Eine vibrierende Welt die Ausstellung

Gemäldeausstellung nach den Werken von Alain Delègue

Italiano :

Mostra di dipinti di Alain Delègue

Espanol : Un mundo que vibra la exposición

Exposición de pinturas de Alain Delègue

