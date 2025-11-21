Un monde qui vibre l’exposition Médiathèque municipale Médi@tlantique Saint-Georges-d’Oléron
Un monde qui vibre l’exposition Médiathèque municipale Médi@tlantique Saint-Georges-d’Oléron vendredi 21 novembre 2025.
Un monde qui vibre l’exposition
Médiathèque municipale Médi@tlantique 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-21
fin : 2025-01-07
Date(s) :
2025-11-21
Exposition de tableau d’après les oeuvres d’Alain Delègue
.
Médiathèque municipale Médi@tlantique 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
English : A world that vibrates the exhibition
Exhibition of paintings by Alain Delègue
German : Eine vibrierende Welt die Ausstellung
Gemäldeausstellung nach den Werken von Alain Delègue
Italiano :
Mostra di dipinti di Alain Delègue
Espanol : Un mundo que vibra la exposición
Exposición de pinturas de Alain Delègue
L’événement Un monde qui vibre l’exposition Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes