Un Monument, Une Histoire, si l’Architecture m’était Contée Espace Polyvalent Ducos

Un Monument, Une Histoire, si l’Architecture m’était Contée 19 et 21 septembre Espace Polyvalent Martinique

Prévoir ti ban, chaise, fauteuil – nous fournissons les tapis

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:45:00

Si l’Architecture m’était Contée…

KORZéMO L’ENVOL vous invite à découvrir une exposition de monuments miniatures réalisés par des jeunes de 6 à 18 ans lors d’ateliers de construction. Ces monuments sont en lien avec une oeuvre littéraire ou avec l’histoire d’un lieu d’habitation. Une EXPO SPECTACLE au cours de laquelle le Bâti rencontre l’Art Vivant… Où le Passé côtoie le Présent.

Espace Polyvalent DUCOS Ducos 97224 Martinique Martinique 0696 200 118 https://espacekorzemo.com Ancien marché rénové devenu un espace polyvalent pour l’organisation de manifestations artistique et culturelles.

Catherine GRÉBILLE