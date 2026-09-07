AGENDA · Roussy-le-Bourg
Un monument vous ouvre ses portes, Château de Roussy-le-Bourg, Roussy-le-Bourg
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Roussy-le-Bourg · Roussy-le-Bourg
Informations pratiques
Un monument vous ouvre ses portes Dimanche 20 septembre, 10h30, 16h00 Château de Roussy-le-Bourg Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le Château de Roussy-le-Bourg, monument privé, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour deux visites guidées.
Château de Roussy-le-Bourg 7-9 Place du Château 57330 Roussy-le-Bourg Roussy-le-Bourg 57330 Moselle Grand Est
Le Château de Roussy-le-Bourg, monument privé, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour deux visites guidées.
©CCCE_Julie_Leclercq
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