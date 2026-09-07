Un monument vous ouvre ses portes, Château de Roussy-le-Bourg, Roussy-le-Bourg

Informations pratiques

Un monument vous ouvre ses portes Dimanche 20 septembre, 10h30, 16h00 Château de Roussy-le-Bourg Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Château de Roussy-le-Bourg, monument privé, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour deux visites guidées.

Château de Roussy-le-Bourg 7-9 Place du Château 57330 Roussy-le-Bourg Roussy-le-Bourg 57330 Moselle Grand Est

Le Château de Roussy-le-Bourg, monument privé, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour deux visites guidées.

©CCCE_Julie_Leclercq