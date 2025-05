UN MUSÉE À CIEL OUVERT, LE PARC CLÉMENT ADER – MUSÉE CLÉMENT ADER Muret, 13 juin 2025 14:00, Muret.

Le parc Clément Ader vous livre ses secrets à travers cette exposition. Venez découvrir l’histoire, la construction et l’élaboration du parc, inauguré en 1930 en hommage à Clément Ader.

Le but de l’exposition proposée est de faire saisir la genèse, le financement international, le projet et les étapes de construction de ce site.

Elle doit permettre aussi, à l’aide d’œuvres ou de documents issus de collections publiques ou privées, de découvrir les artistes qui groupés autours de Paul Landowski, ont contribué par leurs sculptures à la décoration du jardin. Cette manifestation sera clôturée par l’interprétation de l’Hymne des Ailes par l’ensemble de clarinettes d’Occitanie, composé par Aymé Kunc à l’occasion de l’inauguration du parc. .

English :

The Clément Ader park reveals its secrets through this exhibition. Come and discover the history, construction and development of the park, inaugurated in 1930 as a tribute to Clément Ader.

German :

Der Park Clément Ader gibt Ihnen mit dieser Ausstellung seine Geheimnisse preis. Erfahren Sie mehr über die Geschichte, den Bau und die Gestaltung des Parks, der 1930 zu Ehren von Clément Ader eingeweiht wurde.

Italiano :

Il parco Clément Ader svela i suoi segreti attraverso questa mostra. Venite a scoprire la storia, la costruzione e lo sviluppo del parco, inaugurato nel 1930 come omaggio a Clément Ader.

Espanol :

El parque Clément Ader desvela sus secretos a través de esta exposición. Venga a descubrir la historia, la construcción y el desarrollo del parque, inaugurado en 1930 en homenaje a Clément Ader.

