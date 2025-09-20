Un musée à explorer, dans un édifice fortifié Musée de la Porte de Thann Cernay

Un musée à explorer, dans un édifice fortifié Musée de la Porte de Thann Cernay samedi 20 septembre 2025.

Un musée à explorer, dans un édifice fortifié 20 et 21 septembre Musée de la Porte de Thann Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Présentation générale du musée, de ses collections et des expositions en cours.

Le 26 décembre 1925, la vaste église Saint-Étienne reconstruite après sa destruction pendant la Première Guerre mondiale, est à nouveau consacrée.

L’exposition retrace l’histoire des trois églises qui se sont succédé à Cernay entre 1891 et 1925 et présente la reconstruction de l’église actuelle, inspirée par le curé Camille Tschirhart, dans le contexte plus général de celle des édifices religieux de la ville et des églises des communes voisines.

Musée de la Porte de Thann 1 rue de Thann, 68700 Cernay Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est 03 89 38 92 56 https://www.musée-cernay.org Le musée est installé dans un bâtiment comprenant une tour et un avant-corps. La partie basse de la tour est certainement de la fin du XIIIe siècle, avec son arc brisé sous herse. La partie supérieure date du XVIe siècle, avec des chaînages d’angle en bossage à coussinet et un oriel sur la façade est.

Il s’agit d’un musée d’archéologie, d’art et d’histoire, doté d’une importante collection de céramiques (Moyen Âge – XVIIe siècle).

Il conserve également le fonds Jean-Paul Cez, alias Jean-Paul Carrère (1878-1933) comportant peintures, dessins, écrits.

Musée du secteur d’Alsace ayant subi les plus grandes destructions pendant la Première Guerre mondiale, il privilégie la question de la reconstruction de la ville et de ses environs au lendemain du conflit.

Le musée de la Porte de Thann propose une lecture pluridisciplinaire de la renaissance urbaine et de la renaissance culturelle pendant cette période de l’entre-deux-guerres. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Présentation générale du musée, de ses collections et des expositions en cours.

© Francis Stoffel