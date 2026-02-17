Un musée amusant Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

Un musée amusant

Maison des Hommes et des Paysages Les petites Fourches

530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 11:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Des petits jeux en famille pour partir à la découverte des paysages et des savoir-faire du Morvan en s’amusant !

Une animation pour les enfants de 6 à 10 ans en famille. .

530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

