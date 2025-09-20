Un musée dans un monument historique : opportunités et contraintes MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Laval

Depuis 1967, le château de Laval sert d’écrin au MANAS | Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers. Si le monument a connu des évolutions nombreuses au fil des siècles, son usage actuel impose de réinventer sans cesse les modalités de cohabitation entre un édifice millénaire et un projet contemporain.

MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Place de la Trémoille, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0253741230 https://musees.laval.fr Le MANAS est un lieu unique consacré aux Arts Naïfs et Singuliers qui présente ses collections et des expositions temporaires sur 1100 m². Assurant une veille sur la création hors les normes, il est identifié au niveau national comme découvreur et soutien aux plasticiens éloignés des circuits de diffusion.

