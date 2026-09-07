Un musée numérique s’invite à l’Éco’lette, Maison de justice du Bizot – l’Eco’lette, Le Bizot

Informations pratiques

Un musée numérique s’invite à l’Éco’lette 18 – 20 septembre Maison de justice du Bizot – l’Eco’lette Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La Micro-Folie vient proposer à l’Éco’lette un musée numérique.

La Micro-Folie Méli’Art Doubs est un projet culturel initié par le Ministère de la Culture, coordonné par La Villette et porté localement par l’association Familles Rurales Fédé 25.

Ce dispositif offre une expérience culturelle unique permettant de découvrir plusieurs milliers d’œuvres d’art provenant de musées nationaux et internationaux grâce à un Musée numérique itinérant.

N’hésitez pas à nous rendre visite et à venir prendre un verre dans notre café.

https://lecolette.fr

Maison de justice du Bizot – l’Eco’lette 3 rue de l’Église 25210 Le Bizot Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 33 40 64 47 https://lecolette.fr/ https://www.facebook.com/lecolette25/ [{« link »: « https://lecolette.fr »}] Cette ancienne maison de justice inscrite au titre des Monuments historiques date de 1527. Il s’agit d’un bâtiment quadrangulaire bordé d’un corps de grange. La distribution de la maison de justice est organisée selon un plan tout à fait novateur et intéressant pour son époque autour d’un escalier en colimaçon.

La maison de justice abrite aujourd’hui un café associatif. Venez visiter la maison, vous découvrirez son histoire et les projets. Parking de l’église à disposition | Vous pouvez venir à pied, en vélo ou à cheval.

La Micro-Folie vient proposer à l’Éco’lette un musée numérique.

©Familles Rurales