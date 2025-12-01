Un musée pour soi Bouquet de couleurs Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Un musée pour soi Bouquet de couleurs

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-12-17 14:30:00

2025-12-17

Laissez parler l’artiste qui est en vous !

En vous inspirant d’une œuvre du musée, à vous de peindre vos fleurs pour composer votre bouquet sur un marque-page et sur une carte.

Atelier dédié aux adultes. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

