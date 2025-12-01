Un musée pour soi Bouquet de couleurs Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Un musée pour soi Bouquet de couleurs
mercredi 17 décembre 2025.
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier
14:30:00
2025-12-17
Laissez parler l’artiste qui est en vous !
En vous inspirant d’une œuvre du musée, à vous de peindre vos fleurs pour composer votre bouquet sur un marque-page et sur une carte.
Atelier dédié aux adultes. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
