Un musée pour soi histoire d’un bas-relief, pratique artistique Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Un musée pour soi histoire d’un bas-relief, pratique artistique Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mercredi 17 septembre 2025.

Un musée pour soi histoire d’un bas-relief, pratique artistique

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 14:30:00

fin : 2025-09-17 16:30:00

Date(s) :

2025-09-17

NOUVEAUTÉ

Quel artiste êtes-vous ? Venez créer votre bas-relief à partir d’une œuvre du parcours permanent.

Atelier adulte.

Tarif 4,00 € .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

English : Un musée pour soi histoire d’un bas-relief, pratique artistique

German : Un musée pour soi histoire d’un bas-relief, pratique artistique

Italiano :

Espanol :

L’événement Un musée pour soi histoire d’un bas-relief, pratique artistique Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-08-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)