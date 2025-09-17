Un musée pour soi histoire d’un bas-relief, pratique artistique Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier
Début : 2025-09-17 14:30:00
fin : 2025-09-17 16:30:00
2025-09-17
NOUVEAUTÉ
Quel artiste êtes-vous ? Venez créer votre bas-relief à partir d’une œuvre du parcours permanent.
Atelier adulte.
Tarif 4,00 € .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
