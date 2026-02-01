Un musée pour soi Initiation à l’héraldique Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
2026-02-18
Au Moyen Âge, l’identité s’affiche grâce aux armoiries. Elles répondent à des règles précises dans le choix des figures, des couleurs. Mais comment faire lorsque que l’on ne possède que de l’encre noire ?
Initiez-vous à l’héraldique avec plume et encre !
Atelier adultes
Sur réservation (03 84 47 88 49 ou resamusee@lonslesaunier.fr) .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
