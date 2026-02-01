Un musée pour soi Initiation à l’héraldique Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Un musée pour soi Initiation à l’héraldique

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Au Moyen Âge, l’identité s’affiche grâce aux armoiries. Elles répondent à des règles précises dans le choix des figures, des couleurs. Mais comment faire lorsque que l’on ne possède que de l’encre noire ?

Initiez-vous à l’héraldique avec plume et encre !

Atelier adultes

Sur réservation (03 84 47 88 49 ou resamusee@lonslesaunier.fr) .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

