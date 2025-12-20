Un musée pour soi lecteurs amateurs, Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Prenez part aux Nuits de la lecture en deux séances animées par la compagnie Le Porte Plume et devenez un lecteur amateur.
Partage et échanges sont de mise pour vous initier dans une ambiance bienveillante à la lecture à voix haute.
Atelier adultes sur réservation .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté resamusee@lonslesaunier.fr
