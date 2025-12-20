Un musée pour soi lecteurs amateurs, Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Un musée pour soi lecteurs amateurs

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 14:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-14

Prenez part aux Nuits de la lecture en deux séances animées par la compagnie Le Porte Plume et devenez un lecteur amateur.

Partage et échanges sont de mise pour vous initier dans une ambiance bienveillante à la lecture à voix haute.

Atelier adultes sur réservation .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté resamusee@lonslesaunier.fr

