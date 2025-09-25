Un Musicien, une heure Tiennet Simonnin Troyes

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes Aube

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Pour ce concert, il nous convie à découvrir un répertoire éclectique, allant de ses propres compositions aux valses musettes sentimentales, sans oublier quelques mélodies traditionnelles d’Irlande ou d’Auvergne qu’il affectionne particulièrement. Ce concert est l’occasion de découvrir l’univers musical de Tiennet Simonnin, musicien trad qui a carte blanche pour la 11e Nuit Trad’Actuelle (organisée par Folkafon) les 7-8-9 novembre prochains.



Tout public Entrée libre



En partenariat avec Folkafon .

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr

