Un noël à Domérat Rue Marcel Cachin Domérat

Un noël à Domérat

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Au son des musiques typiques de Noël, profitez des festivités au délicieux goût d’épices et de vin chaud !

.

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr

English :

To the sound of typical Christmas music, enjoy festivities with a delicious taste of spices and mulled wine!

German :

Genießen Sie zu den Klängen der typischen Weihnachtsmusik die Feierlichkeiten mit dem köstlichen Geschmack von Gewürzen und Glühwein!

Italiano :

Al suono della tipica musica natalizia, godetevi le feste con un delizioso assaggio di spezie e vin brulé!

Espanol :

Al son de la música típica navideña, disfrute de las fiestas con un delicioso sabor a especias y vino caliente

L’événement Un noël à Domérat Domérat a été mis à jour le 2025-10-31 par Montluçon Tourisme