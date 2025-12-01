Un noël à Domérat Rue Marcel Cachin Domérat
Un noël à Domérat Rue Marcel Cachin Domérat samedi 20 décembre 2025.
Un noël à Domérat
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier


Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Au son des musiques typiques de Noël, profitez des festivités au délicieux goût d’épices et de vin chaud !
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr
English :
To the sound of typical Christmas music, enjoy festivities with a delicious taste of spices and mulled wine!
German :
Genießen Sie zu den Klängen der typischen Weihnachtsmusik die Feierlichkeiten mit dem köstlichen Geschmack von Gewürzen und Glühwein!
Italiano :
Al suono della tipica musica natalizia, godetevi le feste con un delizioso assaggio di spezie e vin brulé!
Espanol :
Al son de la música típica navideña, disfrute de las fiestas con un delicioso sabor a especias y vino caliente
L’événement Un noël à Domérat Domérat a été mis à jour le 2025-10-31 par Montluçon Tourisme