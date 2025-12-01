Un Noël à Dun-sur-Meuse illuminations et marché Rue de l’église Dun-sur-Meuse

Un Noël à Dun-sur-Meuse illuminations et marché

Venez vivre la magie de Noël au cœur de l’ancienne forteresse médiévale de Dun-sur-Meuse. Dun-le-Chastel et les autres associations du Val Dunois vous convient chaleureusement à l’événement Un Noël à Dun-sur-Meuse .

Sur 600 mètres, la ville haute revêt ses plus beaux habits de lumière guirlandes, chalets, décors thématiques et sapins. Préparez-vous à un parcours enchanteur qui fera scintiller vos yeux à chaque pas.

Votre parcours s’achèvera au cœur d’un marché de Noël chaleureux. Laissez-vous tenter par les créations de nos artisans et les produits de notre terroir trouvez l’inspiration pour vos cadeaux et préparez vos menus de fête avec des gourmandises uniques.Tout public

English :

Experience the magic of Christmas in the heart of the ancient medieval fortress of Dun-sur-Meuse. Dun-le-Chastel and the other associations of the Val Dunois warmly invite you to the event A Christmas in Dun-sur-Meuse .

For 600 meters, the upper town will be decked out in its finest Christmas lights: garlands, chalets, themed decorations and Christmas trees. Get ready for an enchanting journey that will make your eyes sparkle with every step.

Your journey will end in the heart of a warm Christmas market. Let yourself be tempted by the creations of our artisans and local products: find inspiration for your gifts and prepare your festive menus with unique treats.

German :

Erleben Sie den Weihnachtszauber im Herzen der alten mittelalterlichen Festung von Dun-sur-Meuse. Dun-le-Chastel und die anderen Vereine des Val Dunois laden Sie herzlich zu der Veranstaltung Ein Weihnachten in Dun-sur-Meuse ein.

Auf 600 Metern zieht die Oberstadt ihr schönstes Lichterkleid an: Girlanden, Chalets, thematische Dekorationen und Tannenbäume. Bereiten Sie sich auf einen zauberhaften Rundgang vor, der Ihre Augen bei jedem Schritt zum Glitzern bringen wird.

Ihr Rundgang endet im Herzen eines gemütlichen Weihnachtsmarktes. Lassen Sie sich von den Kreationen unserer Kunsthandwerker und den Produkten unserer Region verführen: Finden Sie Inspiration für Ihre Geschenke und bereiten Sie Ihre Festtagsmenüs mit einzigartigen Leckereien zu.

Italiano :

Venite a vivere la magia del Natale nel cuore dell’antica fortezza medievale di Dun-sur-Meuse. Dun-le-Chastel e le altre associazioni della Val Dunois vi invitano calorosamente all’evento Un Natale a Dun-sur-Meuse .

Per 600 metri, la città alta sarà addobbata con le sue più belle luci natalizie: ghirlande, chalet, decorazioni a tema e alberi di Natale. Preparatevi a un viaggio incantevole che vi farà brillare gli occhi a ogni passo.

Il viaggio si concluderà nel cuore di un accogliente mercatino di Natale. Lasciatevi tentare dalle creazioni dei nostri artigiani e dai prodotti locali: trovate l’ispirazione per i vostri regali e preparate i vostri menu festivi con delizie uniche.

Espanol :

Venga a vivir la magia de la Navidad en el corazón de la antigua fortaleza medieval de Dun-sur-Meuse. Dun-le-Chastel y las demás asociaciones del Val Dunois le invitan cordialmente al evento Una Navidad en Dun-sur-Meuse .

A lo largo de 600 metros, la parte alta de la ciudad se engalanará con sus mejores luces navideñas: guirnaldas, chalets, decoraciones temáticas y árboles de Navidad. Prepárese para un viaje encantador que le hará brillar los ojos a cada paso.

Su viaje terminará en el corazón de un acogedor mercado navideño. Déjese tentar por las creaciones de nuestros artesanos y los productos locales: encuentre inspiración para sus regalos y prepare sus menús festivos con delicias únicas.

