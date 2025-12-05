Un Noël à la montagne Carrousel Menton
Un Noël à la montagne Carrousel
Esplanade Francis Palmero Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-12-05
fin : 2025-01-04
Carrousel Esplanade F.Palméro Du vendredi 5 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026 inclus.
Esplanade Francis Palmero Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20 menton-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr
English :
Carrousel Esplanade F.Palméro: From Friday, December 5, 2025 to Sunday, January 4, 2026 inclusive.
German :
Carrousel Esplanade F.Palméro: Von Freitag, dem 5. Dezember 2025, bis einschließlich Sonntag, dem 4. Januar 2026.
Italiano :
Carrousel Esplanade F.Palméro: da venerdì 5 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026 compresi.
Espanol :
Carrusel Esplanade F.Palméro: Del viernes 5 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026 inclusive.
L’événement Un Noël à la montagne Carrousel Menton a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles