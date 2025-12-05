Un Noël à la montagne

Menton Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-05

Un Noël féerique vous attend à Menton !

Expositions, décorations, marché de Noël, vente de sapins, manèges et jeux pour enfants, parades, spectacles de rue, animations aux Jardins Biovès et ateliers créatifs une ambiance magique pour toute la famille.

.

Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20 menton-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr

English : Christmas in Menton: A Christmas in the mountains

A magical Christmas awaits you in Menton!

Exhibitions, decorations, a Christmas market, tree sales, rides and games for children, parades, street shows, entertainment at the Jardins Biovès and creative workshops: a magical atmosphere for the whole family.

German : Weihnachten in Menton: Ein Weihnachtsfest in den Bergen

In Menton erwartet Sie ein märchenhaftes Weihnachtsfest!

Ausstellungen, Dekorationen, Weihnachtsmarkt, Baumverkauf, Karussells und Spiele für Kinder, Paraden, Straßentheater, Veranstaltungen in den Jardins Biovès und kreative Workshops: eine magische Atmosphäre für die ganze Familie.

Italiano : Natale a Mentone: un Natale in montagna

Un magico Natale vi aspetta a Mentone!

Mostre, decorazioni, mercatino di Natale, vendita di alberi, giostre e giochi per bambini, sfilate, spettacoli di strada, animazione ai Jardins Biovès e laboratori creativi: un’atmosfera magica per tutta la famiglia.

Espanol :

Una Navidad mágica le espera en Menton

Exposiciones, decoraciones, mercado navideño, venta de árboles, tiovivos y juegos para niños, desfiles, espectáculos callejeros, animaciones en los Jardins Biovès y talleres creativos: un ambiente mágico para toda la familia.

L’événement Un Noël à la montagne Menton a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles