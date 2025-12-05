Un Noël à la montagne Trampolines de Noël

Esplanade Francis Palmero Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-05

Trampolines de Noël Esplanade F.Palméro Du vendredi 5 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026 inclus.

.

Esplanade Francis Palmero Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20 menton-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr

English :

Christmas trampolines ? Esplanade F.Palméro From Friday, December 5, 2025 to Sunday, January 4, 2026 inclusive.

German :

Trampoline für Weihnachten ? Esplanade F.Palméro Von Freitag, dem 5. Dezember 2025, bis einschließlich Sonntag, dem 4. Januar 2026.

Italiano :

Trampolini di Natale? Esplanade F.Palméro Da venerdì 5 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026 compresi.

Espanol :

Trampolines de Navidad ? Esplanade F.Palméro Del viernes 5 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026 inclusive.

L’événement Un Noël à la montagne Trampolines de Noël Menton a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles