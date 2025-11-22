Un Noël à Liederschiedt Avant l’Avent Liederschiedt

Un Noël à Liederschiedt Avant l’Avent

7 rue des Gardiens Liederschiedt Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 21:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Juste avant l’Avent… La fin d’année approche, et cette année les habitants et associations de Liederschiedt ont décidé de se réunir pour créer un bel événement de Noël pour petits et grands !

Au programme?

Un mini marché de Noël associatif, des lectures de Contes de Noël, une boîte aux lettres pour le père Noël, un atelier fabrication de couronne de l’Avent, un concert de Noël, des rencontres avec les animaux du village, du vin chaud et de la bière artisanale à la pression pour les grands, du jus de pomme fait maison et chaud pour les petits, un grand Speckfest (lard fumé cuit au feu), des knacks et de la soupe de pois (maison s’il vous plait !), du café/gâteaux pour les gourmands.

Nous sommes si heureux à l’idée de vous faire découvrir notre village, nos petites associations, et de partager un moment convivial dans l’ambiance de Noël ! Histoire d’accueillir le froid de l’hiver avec un peu plus de douceur…

Retrouvez-nous à La Ferme Affable à Liederschiedt, et restez à l’affût nous vous dévoileront petit à petit les détails du programme que nous réserve cette belle journée!

Cet événement est à but non lucratif, tous les bénéfices seront reversés aux associations !Tout public

+33 6 31 31 04 97

English :

Just before Advent… The end of the year is approaching, and this year the residents and associations of Liederschiedt have decided to get together to create a wonderful Christmas event for young and old!

What’s on the program?

A mini Christmas market for associations, readings of Christmas tales, a letterbox for Santa Claus, an Advent wreath-making workshop, a Christmas concert, encounters with the village animals, mulled wine and craft beer on draught for adults, hot homemade apple juice for children, a big Speckfest (smoked bacon cooked over an open fire), knacks and pea soup (homemade, please!), coffee/cakes for gourmets.

We’re so looking forward to introducing you to our village, our little associations, and to sharing a convivial moment in the Christmas spirit! So that we can greet the cold winter with a little more warmth…

Join us at La Ferme Affable in Liederschiedt, and stay tuned as we gradually unveil the details of the program we have in store for you on this beautiful day!

This is a non-profit event, with all proceeds going to charity!

German :

Kurz vor dem Advent … Das Jahresende rückt näher, und dieses Jahr haben die Einwohner und Vereine von Liederschiedt beschlossen, sich zusammenzutun, um eine schöne Weihnachtsveranstaltung für Groß und Klein zu organisieren!

Was steht auf dem Programm?

Ein Mini-Weihnachtsmarkt, Lesungen von Weihnachtsgeschichten, ein Briefkasten für den Weihnachtsmann, ein Workshop zur Herstellung von Adventskränzen, ein Weihnachtskonzert, Begegnungen mit den Tieren des Dorfes, Glühwein und handwerklich gebrautes Bier vom Fass für die Großen, hausgemachter und heißer Apfelsaft für die Kleinen, ein großes Speckfest (geräucherter Speck aus dem Feuer), Knacker und Erbsensuppe (bitte hausgemacht!), Kaffee und Kuchen für die Naschkatzen.

Wir freuen uns so sehr darauf, Ihnen unser Dorf und unsere kleinen Vereine vorzustellen und einen gemütlichen Moment in weihnachtlicher Atmosphäre zu teilen! Um den kalten Winter mit etwas mehr Gemütlichkeit zu begrüßen…

Besuchen Sie uns in La Ferme Affable in Liederschiedt und halten Sie die Augen offen, denn wir werden Ihnen nach und nach die Einzelheiten des Programms bekannt geben, das uns an diesem schönen Tag erwarten wird!

Diese Veranstaltung ist nicht gewinnorientiert, alle Einnahmen werden an gemeinnützige Organisationen gespendet!

Italiano :

Poco prima dell’Avvento… La fine dell’anno si avvicina e quest’anno i residenti e le associazioni di Liederschiedt hanno deciso di riunirsi per creare un meraviglioso evento natalizio per grandi e piccini!

Cosa c’è in programma?

Un mini mercatino di Natale per le associazioni, letture di racconti natalizi, una buca delle lettere per Babbo Natale, un laboratorio per la creazione di una corona d’Avvento, un concerto di Natale, incontri con gli animali del villaggio, vin brulé e birra artigianale alla spina per gli adulti, succo di mela caldo fatto in casa per i bambini, una grande Speckfest (pancetta affumicata cotta sul fuoco aperto), stuzzichini e zuppa di piselli (fatti in casa, mi raccomando!), caffè e torte per i più golosi.

Non vediamo l’ora di farvi scoprire il nostro villaggio, le nostre piccole associazioni e di condividere un momento conviviale in pieno spirito natalizio! Per poter accogliere il freddo inverno con un po’ più di calore…

Venite a trovarci a La Ferme Affable di Liederschiedt e restate sintonizzati perché vi sveleremo gradualmente i dettagli del programma che abbiamo in serbo per voi in questa splendida giornata!

Si tratta di un evento senza scopo di lucro, il cui ricavato andrà in beneficenza!

Espanol :

Justo antes del Adviento… Se acerca el final del año, y este año los residentes y asociaciones de Liederschiedt han decidido reunirse para crear un maravilloso evento navideño para grandes y pequeños

¿Cuál es el programa?

Un mini mercado navideño para las asociaciones, lecturas de cuentos de Navidad, un buzón para Papá Noel, un taller de confección de coronas de Adviento, un concierto de Navidad, encuentros con los animales del pueblo, vino caliente y cerveza artesanal de barril para los adultos, zumo de manzana casero y caliente para los niños, una gran Speckfest (panceta ahumada cocinada al fuego), knacks y sopa de guisantes (¡casera, por favor!), café y pasteles para los más golosos.

Tenemos muchas ganas de hacerle descubrir nuestro pueblo, nuestras pequeñas asociaciones y de compartir un momento de convivencia en el espíritu navideño Así podremos dar la bienvenida al frío invierno con un poco más de calor…

Venga a vernos a La Ferme Affable de Liederschiedt y no se pierda el programa que le iremos desvelando poco a poco

Se trata de un evento sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a obras benéficas

L’événement Un Noël à Liederschiedt Avant l’Avent Liederschiedt a été mis à jour le 2025-10-26 par OT DU PAYS DE BITCHE