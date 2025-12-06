Un Noël à Marseille Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille Marseille

Un Noël à Marseille

Samedi 6 décembre 2025 de 15h à 17h.

Samedi 13 décembre 2025 de 15h à 17h.

Samedi 20 décembre 2025 de 15h à 17h.

Samedi 27 décembre 2025 de 15h à 17h. Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille 11 La Canebière Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Laissez-vous immerger dans les traditions de Noël au cœur de Marseille et suivez votre guide à travers ses rues commerçantes. Entre folklore et gastronomie découvrez les traditions de Noël en Provence.

Flânez et admirez Marseille vêtue de ses plus belles parures de Noël laissez-vous guider pour une balade typique et pittoresque dans les rues décorées de la ville, proposée par l’Office du Tourisme, des Loisirs et des Congrès.





Entre la tradition du blé, les 13 desserts, la crèche et ses santons, vous prendrez part à la magie de Noël…





Animation gratuite sur inscription en ligne. .

Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille 11 La Canebière Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Immerse yourself in Christmas traditions in the heart of Marseille and follow your guide through its shopping streets. Between folklore and gastronomy, discover the traditions of Christmas in Provence.

German :

Tauchen Sie ein in die Weihnachtstraditionen im Herzen von Marseille und folgen Sie Ihrem Reiseführer durch die Einkaufsstraßen der Stadt. Zwischen Folklore und Gastronomie entdecken Sie die Weihnachtstraditionen in der Provence.

Italiano :

Immergetevi nelle tradizioni natalizie nel cuore di Marsiglia e seguite la vostra guida nelle sue vie dello shopping. Tra folclore e gastronomia, scoprite le tradizioni del Natale in Provenza.

Espanol :

Sumérjase en las tradiciones navideñas en el corazón de Marsella y siga a su guía por sus calles comerciales. Entre folclore y gastronomía, descubra las tradiciones de la Navidad en Provenza.

L’événement Un Noël à Marseille Marseille a été mis à jour le 2025-11-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille