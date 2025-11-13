Un Noël à Meisenthal Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Un Noël à Meisenthal

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

MEISENTHAL, LE FEU SACRÉ

Dans une vallée du Bitcherland, aux confins de la Moselle et au cœur des Vosges du Nord, Meisenthal vit depuis 1704 au rythme du destin exceptionnel de sa manufacture verrière. Abandonnée en 1969, elle n’en finit plus de revenir à la vie pour le bonheur de tous !

En 1999 le CIAV Centre International d’Art Verrier remet au goût du jour la tradition locale de production de boules de Noël. Depuis, chaque hiver, le Site Verrier de Meisenthal vous invite à vivre des expériences conviviales uniques.

Cette année, à la faveur de réconfortants feux de bois, abandonnez-vous aux chaleureux murmures des flammes avant de savourer de singulières propositions artistiques et culturelles !

> PAVILLON FILE VIRTUELLE Ouverture à partir de 11h

> GUINGUETTE D’HIVER Ouverture à partir de 11h

> BISTROT DE NOËL PLAT DU JOUR 12h-14h (réservations: halle-verriere.fr)

(fermé le vendredi 14 novembre et le jeudi 04 décembre)

> PARCOURS DE VISITE de 12h à 18h

> BOUTIQUE 13h30 18h Accès sur présentation de votre ticket ou SMS d’ordre de passage dans la file numérique retiré préalablement dans le Pavillon

TARIFS PARCOURS DE VISITE

L’accès à l’intégralité du parcours de visite (Musée du Verre + Centre International d’Art Verrier + Halle Verrière) est proposé à tarif préférentiel durant la saison Un Noël à Meisenthal. Achetez vos billets dans le Pavillon ou en boutique.

Dernières ventes de billets d’entrée 17h15

Visites groupes reservation@site-verrier-meisenthal.fr

+ D’infos 03 87 96 81 22 contact@site-verrier-meisenthal.fr

www.site-verrier-meisenthal.frTout public

English :

MEISENTHAL, THE SACRED FIRE

In a valley in the Bitcherland region, on the borders of the Moselle and in the heart of the Northern Vosges mountains, Meisenthal has lived since 1704 to the rhythm of the exceptional destiny of its glass factory. Abandoned in 1969, it continues to come back to life to the delight of all!

In 1999, the CIAV Centre International d?Art Verrier revived the local tradition of Christmas bauble production. Since then, every winter, the Site Verrier de Meisenthal invites you to enjoy a unique and convivial experience.

This year, under the warmth of roaring log fires, indulge in the warm murmur of the flames, before savouring some unique artistic and cultural offerings!

> PAVILLON FILE VIRTUELLE: Opening from 11 a.m

> WINTER GUINGUETTE: Opening from 11 a.m

> CHRISTMAS BISTROT DISH OF THE DAY: 12pm-2pm (reservations: halle-verriere.fr)

(closed Friday, November 14 and Thursday, December 04)

> VISIT PARCOURS: 12pm-6pm

> SHOP: 1:30 pm 6 pm Access on presentation of your ticket or SMS digital queue order previously collected in the Pavilion

TOUR PRICES

Access to the entire tour (Musée du Verre + Centre International d?Art Verrier + Halle Verrière) is offered at a preferential rate during the Un Noël à Meisenthal season. Buy your tickets in the Pavilion or in the store.

Last ticket sales: 5:15pm

Group visits: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

+ info 03 87 96 81 22 contact@site-verrier-meisenthal.fr

www.site-verrier-meisenthal.fr

German :

MEISENTHAL, DAS HEILIGE FEUER

In einem Tal im Bitcherland, an der Grenze zur Mosel und im Herzen der Nordvogesen, lebt Meisenthal seit 1704 im Rhythmus des außergewöhnlichen Schicksals seiner Glasmanufaktur. Die 1969 aufgegebene Manufaktur wurde immer wieder zu neuem Leben erweckt, um alle glücklich zu machen!

Im Jahr 1999 brachte das CIAV Centre International d’Art Verrier die lokale Tradition der Herstellung von Weihnachtskugeln wieder auf den neuesten Stand. Seitdem lädt Sie die Site Verrier de Meisenthal jeden Winter zu einzigartigen Erlebnissen ein.

In diesem Jahr können Sie sich bei wärmenden Holzfeuern dem warmen Rauschen der Flammen hingeben, bevor Sie die einzigartigen künstlerischen und kulturellen Angebote genießen!

> PAVILLON VIRTUELLER FILZ: Ab 11 Uhr geöffnet

> WINTERGUINGUETTE Öffnungszeiten ab 11 Uhr

> BISTROT DE NOËLL PLAT DU JOUR 12-14 Uhr (Reservierungen: halle-verriere.fr)

(geschlossen am Freitag, den 14. November und Donnerstag, den 04. Dezember)

> BESUCHERPARCOURS: von 12 bis 18 Uhr

> BOUTIQUE 13:30 18:00 Uhr Zugang gegen Vorlage des Tickets oder der SMS mit der Reihenfolge der Passage in der digitalen Warteschlange, das/die Sie zuvor im Pavillon abgeholt haben

PREISE FÜR DEN BESUCHSWEG

Der Zugang zum gesamten Rundgang (Glasmuseum + Centre International d’Art Verrier + Halle Verrière) wird während der Saison Un Noël à Meisenthal zu einem Vorzugspreis angeboten. Kaufen Sie Ihre Eintrittskarten im Pavillon oder in der Boutique.

Letzter Verkauf von Eintrittskarten: 17.15 Uhr

Gruppenbesuche: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

+ Infos: 03 87 96 81 22 contact@site-verrier-meisenthal.fr

www.site-verrier-meisenthal.fr

Italiano :

MEISENTHAL, IL FUOCO SACRO

In una valle della regione di Bitcherland, ai confini della Mosella e nel cuore dei Vosgi settentrionali, Meisenthal vive dal 1704 al ritmo dell’eccezionale destino della sua vetreria. Abbandonata nel 1969, continua a rivivere per la gioia di tutti!

Nel 1999, il CIAV Centre International d’Art Verrier ha riportato in auge la tradizione locale della produzione di gingilli natalizi. Da allora, ogni inverno la Vetreria Meisenthal invita a vivere esperienze uniche e conviviali.

Quest’anno, sotto il calore dei camini a legna, potrete abbandonarvi al caldo mormorio delle fiamme prima di assaporare alcune offerte artistiche e culturali uniche!

> PADIGLIONE FILO VIRTUALE: Apertura dalle ore 11.00

> GUINGUETTE D’INVERNO: Apertura dalle 11.00

> BISTROT DI NATALE PIATTO DEL GIORNO: 12.00-14.00 (prenotazioni: halle-verriere.fr)

(chiuso venerdì 14 novembre e giovedì 04 dicembre)

> PERCORSO DI VISITA: dalle 12.00 alle 18.00

> NEGOZIO: 13.30-18.00 Accesso su presentazione del biglietto o di un SMS per entrare nella coda digitale, da ritirare prima nel Padiglione

PREZZI DEL TOUR

L’accesso all’intero percorso (Musée du Verre + Centre International d’Art Verrier + Halle Verrière) è offerto a una tariffa preferenziale durante la stagione Un Noël à Meisenthal. Acquistate i biglietti nel Padiglione o nel negozio.

Ultima vendita dei biglietti: ore 17.15

Visite di gruppo: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

+ Maggiori informazioni: 03 87 96 81 22 contact@site-verrier-meisenthal.fr

www.site-verrier-meisenthal.fr

Espanol :

MEISENTHAL, EL FUEGO SAGRADO

En un valle de la región de Bitcherland, a orillas del Mosela y en el corazón de los Vosgos del Norte, Meisenthal vive desde 1704 al ritmo del destino excepcional de su cristalería. Abandonada en 1969, ¡sigue volviendo a la vida para deleite de todos!

En 1999, el CIAV Centre International d’Art Verrier revivió la tradición local de fabricación de bolas de Navidad. Desde entonces, cada invierno, la Cristalería Meisenthal le invita a vivir experiencias únicas y acogedoras.

Este año, al calor de las chimeneas, podrá deleitarse con el cálido murmullo de las llamas antes de saborear propuestas artísticas y culturales únicas

> PABELLÓN ALAMBRE VIRTUAL: Apertura a partir de las 11 h

> GUINGUETTE DE INVIERNO: apertura a partir de las 11 h

> BISTROTE NAVIDEÑO PLATO DEL DÍA: de 12:00 a 14:00 h (reservas: halle-verriere.fr)

(cerrado el viernes 14 de noviembre y el jueves 04 de diciembre)

> RUTA DE VISITAS: de 12.00 h a 18.00 h

> TIENDA: de 13.30 a 18.00 h Acceso previa presentación de su entrada o mensaje de texto SMS para entrar en la cola digital, recogida previa en el Pabellón

PRECIOS DE LA VISITA

El acceso a todo el recorrido (Musée du Verre + Centre International d’Art Verrier + Halle Verrière) se ofrece a un precio preferente durante la temporada Un Noël à Meisenthal. Compre sus entradas en el Pabellón o en la tienda.

Última venta de entradas: 17.15 h

Visitas en grupo: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

+ Más información: 03 87 96 81 22 contact@site-verrier-meisenthal.fr

www.site-verrier-meisenthal.fr

