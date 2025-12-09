Un Noël à Poudlard Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

Un Noël à Poudlard

Début : Lundi 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Le temps d’une après-midi hivernale, entrez dans l’univers de Poudlard pendant la période des fêtes de fin d’année.

Ohohoh! Surprise concoctée par Prisca lecture de l’album Noël à Poudlard d’après J.K. ROWLING, suivi d’un échange autour des Noëls à Poudlard au fil des livres, puis au programme, chocolat chaud, choco-marshmallows et choco grenouilles vous seront proposés.

N’hésitez pas à sortir votre plus jolie panoplie de Noël, vos chapeaux, lunettes et autres accessoires de sorciers (ou de moldus, vous pouvez venir incognito…)

Date Lundi 22 Décembre à partir de 16h30

Lieu La petite vitesse Place de la gare 12150 Sévérac le Château

Inscriptions 05.65.59.72.15 ou lesmotsalenverslibrairie@gmail.com .

Take a winter afternoon and enter the world of Hogwarts during the festive season.

