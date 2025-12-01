Un Noël à Royan Concert Alexiane Broque et Doryan Ben Royan
Un Noël à Royan Concert Alexiane Broque et Doryan Ben Royan dimanche 21 décembre 2025.
Un Noël à Royan Concert Alexiane Broque et Doryan Ben
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Réunis sur scène pour un concert exceptionnel, Alexiane et Doryan Ben partagent leur passion commune pour la musique et l’univers de l’animation.
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
English :
Alexiane and Doryan Ben come together on stage for an exceptional concert, sharing their common passion for music and the world of animation.
German :
Alexiane und Doryan Ben sind für ein außergewöhnliches Konzert auf der Bühne vereint und teilen ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik und die Welt der Animation.
Italiano :
Alexiane e Doryan Ben si riuniscono sul palco per un concerto eccezionale, condividendo la loro passione per la musica e il mondo dell’animazione.
Espanol :
Alexiane y Doryan Ben se reúnen en el escenario para un concierto excepcional, compartiendo su pasión por la música y el mundo de la animación.
